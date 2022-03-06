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مسؤول: أمريكا تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

08:33 ص الأحد 06 مارس 2022
مسؤول: أمريكا تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

طائرة مقاتلة - أرشيفية

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واشنطن - (د ب أ):

ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن المتحدث أن الولايات المتحدة تحدد "القدرات التي يمكن أن نقدمها لإعادة تزويد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".

وتابع المتحدث أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو "قرار سيادي يتخذه أي بلد"، مشيرا إلى وجود مجموعة من الخدمات اللوجستية يجب العمل عليها، بما في ذلك كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي دول شرق أوروبا لإرسال مقاتلات إلى بلاده.

امريكا اوكرانيا روسيا

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