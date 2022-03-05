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روسيا تستدعي السفير الأمريكي

04:58 م السبت 05 مارس 2022
روسيا تستدعي السفير الأمريكي

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام

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موسكو - (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على "التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام".

وذكرت الوزارة في بيان أورده موقع قناة "أر تي" الروسية الناطقة بالعربية، أنها حذرت السفير الأمريكي من أن تصريحات جراهام "تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة".

وتفوه جراهام في حوار مع قناة "فوكس نيوز" بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" حرض فيها مجددا بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.

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