أوكرانيا تطلب من الناتو التدخل

كييف- (بي بي سي):

حث نائب عمدة ماريوبول قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وتتعرض مدينة ماريوبول الساحلية لقصف عنيف. وقال نائب رئيس البلدية هناك إن روسيا لن تتوقف حتى تجعل البلاد صحراء وتقتل العديد من المدنيين.

وقال سيرجي أورلوف لا توجد طريقة لمنع بوتين حتى يستيقظ الناتو الذي يبدو أنه لا يفهم أن بوتين لن يتوقف، فهم خائفون وهذا أمر مؤسف.

وأضاف "نتوقع أن يدرك قادة الناتو يوما أن الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا ضرورة ملحة أو على الأقل فرض حظر طيران فوق أوكرانيا."

لكن الناتو اكتفى حتى الآن بإدانة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا - وهي شريك وثيق للحلف، ودعا روسيا إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وسحب جميع قواتها. ومن غير المطروح على الطاولة في الوقت الحالي إنشاء مهمة قتالية للحلف.