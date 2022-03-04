وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يدمر بلده أيضا

برلين - (د ب أ):

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تضامنها مع الشعب الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

وقالت بيربوك قبيل توجهها إلى بروكسل لحضور اجتماعات لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) والاتحاد الأوروبي: "في هذا الموقف نريد أن نوضح الأمر مجددا دون لبس اليوم في بروكسل، في إطار الناتو وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع: لن نترك الأوكرانيين مطلقا لمصيرهم".

وأكدت أنه سيُجرى الاعتناء بالأوكرانيين وتقديم المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، إلى جانب الدعم المادي. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أنه سيُجرى تنفيذ العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا بحسم.

وذكرت بيربوك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق شيئا واحدا فقط بحربه، ألا وهي معاناة لا حد لها لكل الأطراف، وقالت: "سنستمر في أن نظهر له سياسيا واقتصاديا - مثلما فعلنا مؤخرا في نيويورك - أنه إذا واصل هذا المسار، فعليه أن يتوقع تحركا موحدا وعزلة روسيا عالميا. إنه يدمر بلده أيضا بحربه ضد أوكرانيا".

وأشارت بيربوك إلى أن بوتين لا يدع مجالا للشك فيما يتعلق بهدفه، ألا وهو أوكرانيا بأكملها، وقالت: "بالنسبة له هذه لعبة غادرة - بالنسبة لشعب أوكرانيا، فإنها معركة من أجل البقاء".

وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في اجتماع طارئ في بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن. كما تمت دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الكندية ميلاني جولي.

وقبل ظهر اليوم، يجتمع وزراء خارجية دول الناتو الثلاثين - ومعظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي - في اجتماع طارئ بمقر التحالف العسكري في بروكسل.