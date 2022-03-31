ماريوبول: تأجيل عمليات الإجلاء بحسب الصليب الأحمر حتى يوم غد

كييف-(بي بي سي):

من المتوقع أن تؤجل عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول، إلى يوم غد الجمعة.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر إن حافلات فرق المنظمة التي تحمل الإمدادات الحيوية إلى الميناء الجنوبي، في طريقها الآن إلى ماريوبول.

وأعرب المتحدث عن استعداد الصليب الأحمر لقيادة عملية الإجلاء ، بشرط موافقة جميع الأطراف على شروط الإخلاء الدقيقة بما في ذلك الطرق الآمنة ووقت البدء والمدة المتحة للعملية، مؤكدا على ضرورة الإجلاء وأخمية إتمامه بشكل آمن وكامل.