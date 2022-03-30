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البرهان: مصر تدعم السودان بكل جهاته والعلاقات بين الشعبين لا تتغير

10:54 م الأربعاء 30 مارس 2022
البرهان: مصر تدعم السودان بكل جهاته والعلاقات بين الشعبين لا تتغير

عبدالفتاح البرهان

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مصر - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الأنظمة، مشددًا على أن مصر تدعم السودان بكل جهاته، وليس جهة دون أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البرهان بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال البرهان " إننا نريد أن ننفتح على كل دول العالم، ونؤمن بأن أساس العلاقات هو التصالح والتسامح "، لافتا إلى أن العلاقات بين السودان وأي دولة أخرى ترتكز على المصالح المشتركة.

وحول علاقات بلاده مع روسيا، أوضح البرهان أن العلاقات السودانية الروسية ترتكز على المصالح المشتركة مثل باقي دول العالم.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، دعم بلاده لكل الإجراءات التوافقية في ليبيا، مشددًا على أهمية الحوار الوطني بين كافة الأطراف المعنية لتسوية تلك الأزمة.

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