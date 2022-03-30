برنامج الغذاء العالمى يصل بدعم غذائى منقذ للحياة الى مليون شخص فى أوكرانيا

جنيف- (أ ش أ):

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مساعداته الغذائية الطارئة المنقذة للحياة تصل إلى مليون شخص في أوكرانيا بعد أن بنى أنظمة قادرة على توصيل الغذاء على نطاق واسع إلى المجتمعات المحتاجة.

وقال البرنامج - في تقرير اليوم الأربعاء في جنيف - إن الشاحنات والقطارات والشاحنات الصغيرة تقوم بتوصيل الإمدادات الغذائية إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أنه من المتوقع وجود المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.

ونوه البرنامج إلى أنه تمكن من إيصال الإمدادات الغذائية الى مناطق الصراع في سومي وخاركيف من خلال قافلتين انسانيتين مشتركتين بين الوكالات وذلك برغم الوضع الأمني المتقلب والصعوبات في العثور على شركاء على الأرض والتحديات المتمثلة في خدمة السكان المتنقلين.

وقال البرنامج انه منذ شهر واحد فقط لم يكن لديه أي وجود على الأرض لا موظفون ولا شبكة من الموردين أو الشركاء.

واكدت المنظمة الاممية أنها بحاجة الى التمويل لمواصلة تقديم المساعدة والوصول الى 3 ملايين شخص محتاج.

وأشارت المنظمة إلى أن الغذاء يعد من بين اهم ثلاثة مخاوف للاشخاص داخل اوكرانيا الى جانب السلامة والوقود للتنقل، لافتة الى تقديرات بان مايصل الى 45 % من السكان قلقون بشأن ايجاد ما يكفيهم من الطعام حيث أبلغ شخص واحد من كل خمسة الان أنه يتعين عليه تقليل حجم وعدد الوجبات بينما يتخطى البالغون وجبات الطعام حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام .

وأكد برنامج الغذاء العالمى ان الصراع فى اوكرانيا يتسبب فى موجة من الجوع الجانبي في أماكن أخرى من العالم، واشار الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل حاد منذ بداية الصراع حيث وصلت الى أعلى مستوى لها على الاطلاق في فبراير 2022.

وقالت المنظمة ان هذه الارتفاعات ستؤثر على أسعار المواد الغذائية المحلية وتحد من الوصول الى الغذاء لملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضغوط بسبب الغذاء في بلدانهم .

وقال برنامج الغذاء العالمى انه يحتاج الى 590 مليون دولار لمساعدة 3.1 مليون من المتضررين من الأزمات والنازحين داخليا أثناء التنقل داخل أوكرانيا من خلال التوزيعات العينية والنقدية فضلا عن اللاجئين وطالبي اللجوء من أوكرانيا في البلدان المجاورة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة .