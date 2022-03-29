Masrawy logo white

إعلان

تصريحات إيجابية بشأن نتائج جولة المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف

06:00 م الثلاثاء 29 مارس 2022
تصريحات إيجابية بشأن نتائج جولة المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف

تصريحات إيجابية بشأن نتائج جولة المفاوضات بين وفدي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (بي بي سي)

اعتبر وفدا التفاوض الروسي والأوكراني أن أحدث جولات محادثات السلام التي عُقدت اليوم الثلاثاء في اسطنبول قد كانت إيجابية، ووصف الجانب الروسي المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات بأنها كانت "هادفة".

وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخميا للصحافيين عقب المحادثات أن كييف ستوافق على مقترح أن تكون دولة محايدة بشرط التوصل إلى "اتفاق دولي" يضمن أمنها تقوم بموجبه دول أخرى بدور الضامن.

وقال أراخميا إن الظروف "موائمة" لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد أعرب الأوكرانيون عن استعدادهم لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم، التي كانت روسيا قد ضمَتها عام 2014، وأشاروا إلى حدوث تقدَم في المحادثات بين وفدي البلدين، بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين.

وقد وصف رئيس الوفد الروسي فلاديمير منديسكي المحادثات بأنها كانت "مفيدة"، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا المحتوى من

BBC

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
مفاوضات روسيا أوكرانيا حرب الغزو الروسي موسكو كييف أخبارBBC

الخبر التالى:

روسيا تقرر تخفيف العمليات العسكرية في كييف وتشيرنيهيف كإجراء لـ"تعزيز الثقة"
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشر.. السنغال 1 - 0 مصر.. هدف واشتباك
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا