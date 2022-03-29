سقوط عدد من القتلى إثر هجوم على قطار بشمال نيجيريا

لاجوس- (د ب أ):

هاجم أشخاص مدججون بالسلاح قطارا كان يقل مئات الركاب في شمال نيجيريا في وقت متأخر أمس الاثنين.

وقال مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، صمويل أروان، اليوم الثلاثاء، إن منفذي الهجوم ألحقوا أضرارا بالقضبان باستخدام المتفجرات، قبل إطلاق النار على القطار الذي كان في طريقه من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مدينة كادونا عاصمة الولاية، شمال غربي البلاد.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم اختطاف بعض الركاب من الموقع.

وقال أروان إن الحكومة بدأت عملية بحث وإنقاذ، مضيفا أنه تم تعليق خدمات القطارات مؤقتا على الخط.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف القرى والطرق الريفية، وأيضا عمليات الخطف، هي حوادث متكررة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث يزيد عدد سكانها على 200 مليون نسمة.

وتقف جماعات إرهابية إسلامية، مثل بوكو حرام، والعصابات الإجرامية وراء بعض هذه الهجمات.