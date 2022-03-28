بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي بشأن بوتين

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه لن يتراجع عن تصريحاته قبل يومين التي اعتبر فيها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن أن يبقى في السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعبّر عن تغيير في السياسة الأمريكية تجاه موسكو.

وقال بايدن - في تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض-: "لا أتراجع عن أي شيء"، لكنه شدد في الوقت نفسه عن أنه لم يكن يعبر عن تغيير في سياسة واشنطن، وإنما كان يعبر عن رأي بناه على أحساسيه الخاصة خلال ذلك اليوم، قائلا: "كنت أعبّر عن غضب أخلاقي شعرت به تجاه الطريقة التي يتعامل بها بوتين وأفعال ذلك الرجل"، حسب ما نقلت عنه شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وكان بايدن، قد قال، أمس الأول، خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو: "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل في السلطة"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسي في روسيا، وأنه قد تعكس تغييرا مهما في المنهاج الذي تتعامل به واشنطن مع موسكو، حيث دأب المسئولون الأمريكيون على التأكيد على أن تغيير النظام الروسي ليس هدفا للولايات المتحدة.

ولاحقا، أكّد بايدن ومسئولون آخرون بالإدارة الأمريكية، بشكل متكرر، أن الرئيس لم يكن يقصد الدعوة إلى تغيير النظام في روسيا، في حين اعتبر الكرملين تلك التصريحات "مثيرة للقلق"، حتى بعد أن قال مسئولون في واشنطن إنها كانت مجرد "زلة لسان".