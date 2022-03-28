العاهل الاردني عبد الله الثاني يلتقي الرئيس عباس في رام الله

رام الله- (أ ف ب):

وصل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما اكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية.

وصل العاهل الأردني على متن طائرة هليكوبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، اضافة الى طائرتين مرافقتين، حسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس.

تأتي زيارة العاهل الأردني في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأمريكي في جنوب إسرائيل في لقاء وصفه مراقبون بأنه "تاريخي".

ويلتقي العاهل الاردني الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الأمني في المنطقة خاصة عقب مقتل ستة إسرائيليين خلال الأسبوع الماضي وقبل أيام من شهر رمضان.

وأعربت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان ورأت أن زيارة العاهل الأردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

يتولى الاردن إدارة المسجد الاقصى والاعتناء به من خلال موظفي الأوقاف.

وكان العاهل الأردني التقى بوزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه استراتيجيات لاحتواء أي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان.