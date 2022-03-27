وزير الخارجية الأمريكي: لا خطة لتغيير النظام في روسيا

تل أبيب- (بي بي سي):

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود أي خطط لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر.

وجاءت تعليقات بلينكن إثر تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها "إنه يجب عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة".

وأدلى بايدن بذلك التعليق في نهاية كلمة ألقاها في بولندا خلال لقائه لاجئين أوكرانيين.

وقال بلينكن إن "الرئيس كان يشير ببساطة إلى أنه لا يمكن السماح لبوتين بشن حرب ضد أوكرانيا".

وأضاف "كما تعرفون، وكما قلنا مرارا، ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في اي مكان آخر".

واستنكر الكرملين تعليقات بايدن، وقال إن "الروس هم من يختارون زعيمهم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي تمثل جزءا من "معركة عظيمة من أجل الحرية".

وفي كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو، اتهم بايدن روسيا بأنها تحاول "خنق الديمقراطية" في أوكرانيا، وأنها تسعى للقيام بذلك في أماكن أخرى.

وأضاف أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حريص على استخدام العنف منذ البداية، قائلا إنه "لا يمكنه أن يستمر في السلطة"، وهو ما أثار ردا غاضبا من جانب الكرملين.