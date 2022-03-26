تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 إصابة جديدة بإجمالي مليون و162 ألفا و923 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 16 ألفا و57 حالة، كما تم تسجيل 37 حالة شفاء بإجمالي مليون و146 ألفا و239 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 290 إصابة جديدة بإجمالي مليون و90 ألفا و498 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة بإجمالي 10 آلاف و278 حالة، فيما بلغ إجمالي الشفاء مليون و49 ألفا و584 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 265 ألفا و621 حالة، فيما تماثل 8 أشخاص للشفاء بإجمالي 178 ألفا و243 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و873 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.