الكرملين: مزاعم الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا محاولة أمريكية لتشتيت الانتباه عن مختبراتها البيولوجية

موسكو-(د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن موسكو ربما تعتزم شن هجوم بأسلحة كيميائية في أوكرانيا هي محاولة لصرف الانتباه عن اكتشاف مختبرات أسلحة بيولوجية سرية تديرها واشنطن في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن هناك العديد من المسائل القابلة للنقاش بخصوص هذا الأمر، مضيفا: "هذه معلومات حساسة للغاية بالنسبة لنا وللعالم بأسره".

وتطالب روسيا والصين بتقديم مزيد من المعلومات بشأن تلك المزاعم المتعلقة بالعثور على مختبرات أسلحة بيولوجية سرية في أوكرانيا، وتورط هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تمويل هذه المختبرات.

ونفى البيت الأبيض المزاعم الروسية بشأن وجود مختبرات أسلحة بيولوجية سرية في أوكرانيا ووصفها بأنها "منافية للعقل".