الرئيس التركي: رئيس وزراء إسرائيل قد يزور أنقرة

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ربما يزور تركيا، مضيفا أنها ربما تمهد الطريق أمام تطورات جديدة في العلاقات الثنائية.

وذكر أردوغان أن التعاون بشأن الغاز الطبيعي ربما يصبح خطوة رئيسية في تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قام في التاسع من الشهر الجاري بزيارة لتركيا، استجابة لدعوة من أردوغان. وكانت تكل الزيارة الأولى لزعيم إسرائيلي لأنقرة منذ عام 2008.

وأعلن الرئيس التركي في تصريحاته أنه سوف يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة .

وأضاف أردوغان أنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابع بالقول إن شركات كثيرة تنسحب من السوق الروسية في خضم حرب أوكرانيا، وإن أبواب تركيا مفتوحة على مصراعيها لهذه الشركات.

وفيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات إف -16، قال أرودغان إن أمريكا تظهر نهجا ايجابيا بشأن تحديث الطائرات وشراء طائرات مقاتلة جديدة.

وحول تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال فيه إن "عقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ميت"، قال أردوغان " كان التصريح مؤسفا. الرئيس ماكرون واحد من الزعماء الأكثر نشاطا في الناتو".

وأوضح: "الناتو حجر الزاوية لأمن أوروبا، وقد رأينا هذا بوضوح. تركيا حليف لا غنى عنه لضمان الأمن العالمي".

يشار إلى أن تركيا استضافت في العاشر من الشهر الجاري محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف و نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن المحادثات لم تحقق أي تقدم.