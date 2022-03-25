بايدن يستعرض الجهود الإنسانية ويلتقي القوات الأمريكية في بولندا

وارسو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن السفر اليوم الجمعة إلى مدينة جيشوف البولندية، نحو 65 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لمراجعة العملية الإنسانية التي تشمل ملايين اللاجئين الذين فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا لها حدود طويلة مع أوكرانيا في الشرق. وفر حوالي 24ر2 مليون شخص إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي منذ بدء العدوان الروسي الذي انطلق قبل شهر.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بايدن بالجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا، على أن يتوجه بعد ذلك إلى وارسو لإجراء محادثات مع المسؤولين في بولندا، وبينهم الرئيس أندريه دودا.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في وارسو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن من المقرر أن يلقي بايدن خطابا من قلعة وارسو الملكية خلال زيارة إلى بولندا تمتد يومين.

وذكر رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، إن من المحتمل أن يتم عقد اجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء ماتيوش موارفيتسكي.