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بايدن: الناتو سيتصرف بالمثل إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية بأوكرانيا

07:53 م الخميس 24 مارس 2022
بايدن: الناتو سيتصرف بالمثل إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية بأوكرانيا

جو بايدن

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وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيتصرف بالمثل إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية بأوكرانيا.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن"تكلفة العقوبات لن تكون تكلفة تتكبدها روسيا فقط ولكن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ستتحمل تكلفتها كذلك".

وتابع أن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مليار دولار لمساعدة المتأثرين من أوكرانيا، مرحبا باستقبال أكثر من 100 ألف أوكراني".

وتابع "سنعلن عقوبات على أكثر من 400 شخص وهيئة روسية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تضم الأثرياء والشركات".

جو بايدن روسيا أسلحة كيميائية أوكرانيا
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