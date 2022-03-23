بلينكن: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد توصلت إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب فى أوكرانيا.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، استنكر العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي في مدينة "ماريوبول" الساحلية الأوكرانية، واصفا إياها بأنها "جريمة حرب كبرى".

وقال بوريل - في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل بحسب ما نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني- "ترتكب روسيا بالفعل الكثير من جرائم الحرب"، مضيفًا "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. إنهم يدمرون كل شيء ويقصفون ويقتلون الجميع بطريقة عشوائية". .