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روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية إلا إذا كان وجودنا مهددا

01:32 ص الأربعاء 23 مارس 2022
روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية إلا إذا كان وجودنا مهددا

الكرملين

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موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن السياسة الأمنية الروسية تنص على عدم استخدام الأسلحة النووية "إلا إذا كان وجودنا مهددا".

جاء هذا التصريح، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، بعد نحو أربعة أسابيع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا ووسط مخاوف غربية من أن يتصاعد الصراع هناك وتستخدم فيه أسلحة نووية.

ورد بيسكوف بذلك عندما سئل عما إذا كان واثقا من أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يستخدم الأسلحة النووية.

وكان بوتين قد أمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان قبل أسابيع بوضع "قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال"، في خطوة أثارت قلقا من إمكانية اللجوء إلى استخدام السلاح النووي.

الكرملين الأسلحة النووية روسيا وزارة الدفاع
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