نيجيريا: مسلحون يقتلون 34 شخصا بينهم جنديان

أبوجا - (أ ف ب)

قالت السلطات في شمال غرب نيجيريا الثلاثاء إن 34 شخصًا على الأقل بينهم جنديان قتلوا برصاص مسلحين الأحد في عدة هجمات في تلك المنطقة.

وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا إن "جنديين في عداد القتلى الـ34" الذين سقطوا في هجمات شنها "مهاجمون مجهولون" في أربع قرى تقع في منطقة كاورة.

وأضاف أروان على فيسبوك ان شخصًا في عداد المفقودين وأصيب سبعة آخرون في هذه الهجمات التي وقعت في بلدات تسونجي وأغبان وكاتانغا وكادارغو.

وقالت السلطات إنه تم إحراق أكثر من 200 منزل ونحو 30 متجرًا خلال أعمال العنف.