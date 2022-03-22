بايدن: سنوحد جهود الناتو ومجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيلتقي الحلفاء في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي لتوحيد جهود دعم أوكرانيا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال بايدن، إنه سيعمل مع الحلفاء ليجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا لأفعاله، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور بايدن، أوروبا غدًا الأربعاء، ويشارك خلال زيارته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، كما سيقوم بزيارة إلى العاصمة البولندية وارسو، ويشارك في قمة الاتحاد الأوروبي مع الدول الصناعية السبع الكبرى.