"الرئاسي الليبي" يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق رغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النقاش حول العديد من القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة.

وأشار المنفي إلى نجاح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وكذلك إنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية.

بدورهم، رحب المترشحون للانتخابات الرئاسية بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن دعم الانتخابات، مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت، مشيرين إلى أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية، وضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء.