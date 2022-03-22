مصر تؤكد رفضها أية إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين

القاهرة/إسلام آباد - (د ب أ):

أكدت مصر أنه "لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددة على رفضها أية إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الدورة ٤٨ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال شكري، في كلمته التي أوردتها وزارة الخارجية ، إن مصر تولي أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩، باعتبارها صوت الأمة الإسلامية، "وبما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة"، مؤكدا التزام بلاده بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة لحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية.

وأضاف: "إننا نتطلع إلى أن تُسهم منظمتنا في إرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية، ومن هذا المنطلق تؤكد مصر على أهمية ايجاد حل وطني سلمي في ليبيا الشقيقة، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وتجدد مصر دعمها لجهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة".

وأشار إلى حرص مصر على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالسودان الشقيق، والتوصل إلى توافق سوداني خالص نحو إدارة الفترة الانتقالية، ودون إملاءات خارجية، لافتا إلى أن مصر تحرص على الدفع بالعملية السياسية في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وفقاً لقرار ٢٢٥٤.

وأكد شكري أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة العراق، مثمنا جهود العراق في محاربة الإرهاب، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في شئونه.

وقال :"نتطلع إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني"، مشيرا إلى إدانة بلاده للهجمات "الإرهابية" التي تنطلق من اليمن وتستهدف أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.