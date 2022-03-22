الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع الأربعاء للاتفاق على قرار بشأن أزمة أوكرانيا

نيويورك- (د ب أ):

من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الأربعاء في محاولة للاتفاق على قرار جديد بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع قرار بشأن العواقب الإنسانية لحرب روسيا في أوكرانيا. وتضم الجمعية العامة، أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة ، الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددها 193 دولة.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح ، وإن لم يكن من المؤكد تماما ، أن يجري تصويت يوم الأربعاء أيضا.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن الهدف هو تصويت ما لا يقل عن 141 دولة بنعم، كما كان الحال مع قرار سابق يدين الحرب الروسية والذي اعتمدته الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتطالب المسودة الأولى، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من بين أمور أخرى، بوقف فوري للأعمال العدائية من جانب روسيا ضد أوكرانيا، ولا سيما جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما يدعو القرار موسكو إلى سحب قواتها المسلحة من أوكرانيا فورا.