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تايلاند تسجل 23 ألفا و441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:27 ص الإثنين 21 مارس 2022
تايلاند تسجل 23 ألفا و441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا

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بانكوك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الاثنين تسجيل 23ألفا و 441 حالة إصابة بفيروس كورونا و88 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 23 ألفا و153 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و377 ألفا و410 آلاف حالة إصابة، من بينها مليون و 153 ألفا و975 حالة ، منذ مطلع هذا العام.

وبلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و334 حالة ، منذ بدء الجائحة.

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