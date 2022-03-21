تايلاند تسجل 23 ألفا و441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الاثنين تسجيل 23ألفا و 441 حالة إصابة بفيروس كورونا و88 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 23 ألفا و153 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و377 ألفا و410 آلاف حالة إصابة، من بينها مليون و 153 ألفا و975 حالة ، منذ مطلع هذا العام.

وبلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و334 حالة ، منذ بدء الجائحة.