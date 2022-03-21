Masrawy logo white

إعلان

الرئيس التونسي: سيتم تشريك الجميع لإبداء اقتراحاتهم حول النظام السياسي الجديد قبل الاستفتاء

08:26 ص الإثنين 21 مارس 2022
الرئيس التونسي: سيتم تشريك الجميع لإبداء اقتراحاتهم حول النظام السياسي الجديد قبل الاستفتاء

الرئيس التونسي قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس - (د ب أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب له ليل الأحد إنه سيتم تشريك الجميع لإبداء اقتراحاتهم بشأن النظام السياسي الجديد، وهي الخطوة التالية التي ستعقب الاستشارة الوطنية إلكترونيا.

ووصلت الاستشارة الوطنية التي أطلقها سعيد منذ منتصف يناير ضمن خارطة الطريق السياسية، ليومها الختامي الأحد تمهيدا لاستفتاء شعبي حول الإصلاحات.

وقال سعيد في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال "سيتواصل الحوار مع الشعب والتعبير عن إرادته لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد".

وتابع سعيد "ستتولى لجنة التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات والشعب هو الحكم".

وليس واضحا ما إذا كان الرئيس سيفتح باب الحوار مع الأحزاب والمنظمات بعد أن تفادى هذه الخطوة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011 وانقاذ الدولة من الفوضى والفساد.

وكان سعيد حدد تاريخ 17 ديسمبر المقبل لتنظيم انتخابات برلمانية. وقال ليل الأحد في كلمته "لا مجال للعودة إلى الماضي".

وترفض المعارضة خطوات سعيد وتصفها بالانفرادية كما تتهمه باحتكار السلطات.

قيس سعيد تونس المجتمع

الخبر التالى:

التحالف بقيادة السعودية: سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني اليمني
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل |البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا