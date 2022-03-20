زيلينسكي في رسالة للكنيست الإسرائيلي: روسيا ترغب في إبادة أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بألمانيا النازية، وذلك في رسالة فيديو إلى إسرائيل، متهما الكرملين بالدفع بخطة للقضاء على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني لنواب الكنيست عبر المقطع المصور اليوم الأحد: "استمعوا إلى ما يقال الآن في موسكو .. الحل النهائي .. ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بالمسألة الأوكرانية"، مستشهدا بعبارة استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد زيلينسكي، الذي له جذور يهودية، مقارنة بين غزو روسيا لأوكرانيا وما يسمى بـ "الحل النهائي للمسألة اليهودية" الذي قدمه النازيون، وهو خطة لقتل ملايين اليهود في أوروبا.

وقال زيلينسكي إن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كان أكثر من مجرد "عملية عسكرية خاصة"، كما يصف مسؤولون في موسكو الحرب.

وأضاف: "هذه حرب واسعة النطاق وخبيثة تهدف إلى تدمير شعبنا وأطفالنا وعائلاتنا ودولتنا". وقال إن هذا يعني أن أوكرانيا في وضع محفوف بالمخاطر مماثل للدولة اليهودية في الشرق الأوسط.

وحول موضوع الهجمات الصاروخية الروسية المستمرة، قال زيلينسكي: "الجميع في إسرائيل يعرف أن دفاعكم الصاروخي هو الأفضل. الجميع يعلم أن أسلحتكم قوية".

وبالنسبة لزيلينسكي، فإن السؤال هو لماذا لم تزود الحكومة الإسرائيلية كييف بالأسلحة حتى الآن ،ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

يشار إلى رئيس الوزراءالإٍسرائيلي فيتالي بينيت قد اجرى في الثاني من الشهر الجاري محادثات مع بوتين وزيلينسكي حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تقارير إعلامية أفادت بأن زيلينسكي، ناشد الحكومة الإسرائيلية تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل.