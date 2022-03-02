للمرة الأولى.. روسيا تكشف عدد ضحاياها في الحرب الأوكرانية

وكالات

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن عدد ضحايا "العملية العسكرية" التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، قائلة إن 498 من العسكريين الروس سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أسفرت مقتل 2870 من العسكريين والمتطرفين الأوكرانيين وإصابة 3700، وأسر 572 من الجانب الأوكراني.