وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الروسية تسببت بـ"خسارة مروعة" في أرواح الأوكرانيين

صوفيا - أ ش أ

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت، إن العملية العسكرية الروسية تسببت في "خسارة مروعة" في أرواح الأوكرانيين، من بينهم جنود أوكرانيون ومدنيون أبرياء.

وأضاف أوستن -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف بالعاصمة صوفيا- أنه وبيتكوف أشادا بشجاعة ويقين الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلادهم، مشيرا إلى أن نضالهم يعد ضروريا من أجل النظام الدولي المبني على القواعد ومن أجل القيم المشتركة التي تتشارك فيها الولايات المتحدة وبلغاريا.

وأوضح أوستن أن التزام بلغاريا تجاه هذه القيم المشتركة تجلى بوضوح من خلال ترحيبها الحار بعدة آلاف من اللاجئين من الأوكرانيين، وما تفعله لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الذين قُلبت حياتهم بسبب العملية العسكرية الروسية "الذي لا داعي لها".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه يرغب في التأكيد على أهمية الإعلان عن تشكيل بلغاريا مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تحت قيادتها، واصفا إياه بالخطوة المهمة التي تحظى بدعم بلاده.

وأكد أوستن دعم الولايات المتحدة القوي لبلغاريا وحلفاء حلف شمال الأطلسي الآخرين، مشددا على مواصلة العمل سويا من أجل سلام وأمن دائمين في أوروبا.

وقال أوستن إن المحادثات مع رئيس الوزراء البلغاري ركزت على تقوية الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، معبرا عن امتنانه لبلغاريا لاستضافتها مجموعة قتالية على أراضيها وكذلك لتقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا واستقبالها أكثر من 80 ألف لاجئ أوكراني.

وقد كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - خلال مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية من العاصمة البلغارية صوفيا - عن رصد بلاده "عدد من العثرات" من قبل روسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال أوستن بشأن تقييمه للجنود الروس" إن القوات الروسية لم تحرز تقدما بالسرعة المرجوة، مشيرا إلى أن الروس تصوروا أنهم سيتحركون بشكل أسرع وسيسيطرون على العاصمة الأوكرانية، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك".

وأضاف أنهم يواجهون صعوبات في الدعم اللوجيستي، لافتا إلى أنه رأى عدد من العثرات في عملياتها، وأنه لا يرى دليلا على توظيف جيد للاستخبارات التكتيكية، أو تكامل للقدرة الجوية مع المناورة الأرضية.

وتابع قائلا" إن هناك عدد من الأمور التي توقعنا رؤيتها ولكننا لم نرها".

وبسؤاله: هل تؤيد واشنطن خطوة قيام دول أخرى بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، قال أوستن" إن ما تفعله الدول الأخرى هو خيارها، وأن الولايات المتحدة لن تقف في طريق البلدان التي ترغب في توفير مساعدات لأوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة ستظل تركز على نوع المساعدات الذي يصنع فارقا في هذا القتال بالنسبة لأوكرانيا، مشددا على أنه سيفعل كل ما في وسعه للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بطلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين للعملية العسكرية في أوكرانيا، قال أوستن" إنه لا يرغب في التكهن أو الدخول في فرضيات، معبرا عن أمله في أن الصين لن تدعم هذا العمل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن تعترف بالحاجة لاحترام سيادة البلاد.

وأضاف أنه في حال تورط الصين في هذا، فإنه يعتقد أن هذا سيكون "اختيار سيئ".