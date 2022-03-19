العراق.. وزير الزراعة يلوح بالاستقالة وسط أزمة تهدد الفلاحين

بغداد - (د ب أ):

حذر وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، اليوم السبت، من أن القطاع الزراعي في العراق يمر بأزمة كبيرة، وطالب الحكومة العراقية بالاسراع باتخاذ تدابير سريعة لدعم هذا القطاع والحد من الاستيراد وعمليات التهريب.

ولوح الوزير الخفاجي، في كلمة خلال افتتاح الاسبوع الزراعي الثالث عشر في العراق، بتقديم استقالته من المنصب في حال عدم اتخاذ الحكومة العراقية قرارات بجلستها الاسبوعية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل كما وعدت لدعم القطاع الزراعي، من حيث توفير الأسمدة الزراعية ومستلزمات الثروة الحيوانية ووضع مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام الحالي لدعم وتطوير هذا القطاع.

ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير لحماية الإنتاج المحلي والحد من منح تسهيلات لفتح الأبواب أمام الاستيراد الخارجي من دول الجوار للمنتجات الزراعية، لما لها من انعكاسات خطيرة على تطوير القطاع الزراعي بمختلف قطاعات وعلى جهود الفلاحين في العراق .

وذكر أن العراق نجح خلال الفترة الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ12مادة من المحاصيل الزراعية الأساسية بجهود الفلاحين وحرصهم على تطوير هذا القطاع.

وقال وزير الزراعة :"تلقينا إشارات من الحكومة العراقية من أن الجلسة المقبلة للحكومة ستشهد اتخاذ قرارات مهمة لدعم القطاع الزراعي، ونحن ننتظر وكلنا أمل بأن يكون إيقاف الاستيراد والحد من التهريب عبر الحدود أبرز هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي العراقي".