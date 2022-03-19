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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا

04:53 ص السبت 19 مارس 2022
كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

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سول- (د ب أ):

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة اليوم السبت، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

وسجلت كوريا الجنوبية 381454 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 63 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 38 ألفا و928 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 319 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12101 حالة منذ بدء الجائحة.

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