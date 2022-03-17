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قائد قاعدة بلد الجوية العراقية: القصف طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي

11:29 م الخميس 17 مارس 2022
قائد قاعدة بلد الجوية العراقية: القصف طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي

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بغداد - (أ ش أ):

أكد آمر (قائد) قاعدة بلد الجوية العراقية اللواء الركن ضياء محسن سعد، عدم حدوث أضرار جراء القصف الصاروخي الذي استهدف القاعدة في وقت سابق اليوم .

وأوضح سعد في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس أن القصف طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي.

وأضاف أن القصف طال متعاقدين اجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكهيد الأمريكية.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد - في وقت سابق - بسقوط صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الأمريكي الجيش العراقي العراق الولايات المتحدة
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