الكاظمي يعبر عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

بغداد- (د ب أ):

عبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

ودعا الكاظمي، خلال استقباله اليوم القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق إليكسندر بورفجينكوف ، إلى "أهمية الاحتكام للمزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة" .

وقال الكاظمي إن "العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب والتعديات المرفوضة على المنشآت المدنية، لذلك فهو يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".

و حسب بيان للحكومة العراقية ، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك أثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.

كما تم مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي.