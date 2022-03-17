Masrawy logo white

إعلان

جونسون يعتز بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال السعودي

03:19 م الخميس 17 مارس 2022
جونسون يعتز بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال السعودي

بوريس جونسون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض- (د ب أ):

أعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قام بزيارة مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية (سبادك) بالرياض، في إطار زيارته الى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن جونسون اطلع، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على مرافق المركز المصممة على أحدث طراز، التي تعكس مكانة (سابك) العالمية وريادتها في الابتكار.

وقالت "واس" إن رئيس مجلس إدارة (سابك) المهندس خالد بن هاشم الدباغ، اطلع رئيس الوزراء البريطاني، على المرافق عالية التقنية، بما في ذلك نموذج مصنع جمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، والابتكارات الرائدة في مجال النقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد، وعرض تجربة حية للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعرب بوريس جونسون عن اعتزازه بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال السعودي ، وتطلعه إلى مواصلة تطويرها على كل المستويات.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني امس الأربعاء جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا."

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة.

بوريس جونسون الرياض رئيس الوزراء البريطاني الأمير محمد بن سلمان
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. فترة تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا