جونسون يعتز بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال السعودي

الرياض- (د ب أ):

أعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قام بزيارة مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية (سبادك) بالرياض، في إطار زيارته الى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن جونسون اطلع، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على مرافق المركز المصممة على أحدث طراز، التي تعكس مكانة (سابك) العالمية وريادتها في الابتكار.

وقالت "واس" إن رئيس مجلس إدارة (سابك) المهندس خالد بن هاشم الدباغ، اطلع رئيس الوزراء البريطاني، على المرافق عالية التقنية، بما في ذلك نموذج مصنع جمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، والابتكارات الرائدة في مجال النقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد، وعرض تجربة حية للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعرب بوريس جونسون عن اعتزازه بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال السعودي ، وتطلعه إلى مواصلة تطويرها على كل المستويات.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني امس الأربعاء جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا."

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة.