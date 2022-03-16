واشنطن تقدم 186 مليون دولار إضافية من المساعدات للاجئين الفارين من أوكرانيا



واشنطن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم 186 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية للاجئين الذين فروا من الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر الثلاثاء عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "المساعدات الإنسانية الإضافية للاجئين في الدول المجاورة لأوكرانيا تدعم توفير الغذاء ومياه الشرب المأمونة والحماية والمأوى الذي يمكن الوصول إليه والرعاية الصحية الطارئة من خلال دعم شركائنا الدوليين وغير الحكوميين".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 293 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وفي المنطقة منذ أن بدأت روسيا غزوها في أواخر شباط/فبراير، مما يجعلها "أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا".

وكرر بلينكن الدعوات إلى "الإنهاء الفوري للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا" وإلى روسيا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمرور الآمن لأولئك الذين يرغبون في المغادرة في أوكرانيا.

كما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء مشروع قانون يمنح أوكرانيا 6ر13 مليار دولار "للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا ، والتأثير على الدول المحيطة" كجزء من تدبير بقيمة 5ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية لهذا العام.