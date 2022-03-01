رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تفعيل "آلية الحماية المؤقتة"

بلجيكا - (ا ش ا)

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، أن يتم تفعيل "آلية الحماية المؤقتة" لتوفير وضع مأمون للنازحين الأوكرانيين.

وتقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية - في مستهل كلمتها أثناء جلسة خاصة أمام البرلمان الأوروبي بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - بالشكر إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر لاستقبالهم المواطنين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الدول ليس فقط خلال المرحلة الأولى ولكن على مدار الأسابيع والشهور المقبلة أيضا.

واقترحت فون دير لاين تفعيل "آلية الحماية المؤقتة"؛ حتى يمكن توفير وضع مأمون للنازحين الأوكرانيين وحق الوصول إلى المدارس والرعاية الطبية والعمل.

وأشادت بإظهار الاتحاد الأوروبي "لوحدة الهدف"، معربة عن فخرها إزاء تبني الاتحاد الأوروبي بسرعة الضوء 3 موجات من العقوبات القاسية ضد النظام المالي الروسي.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات سيكون لها خسائر جسيمة على الاقتصاد الروسي والكرملين، مضيفة أنه سيتم استبعاد بنوك روسية رئيسية من نظام "سويفت" العالمي، وفرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي.

كما نوهت بأن العقوبات تستهدف قطاعات مهمة في الاقتصاد الروسي، لكي يكون من العسير على روسيا تحديث مصافي النفط الخاصة بها، وإصلاح وتحديث أسطولها الجوي، والوصول إلى الكثير من التكنولوجيات الحديثة التي تحتاجها.

وأوضحت أنه تم إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية، لافتة إلى أنه سيتم أيضا تجميد أصول الأوليجارك الروس (رجال الأعمال الروس).

وأردفت أنه سيتم حظر أيضا وسيلتي الإعلام الروسيتين، "روسيا اليوم" و"سبوتنيك".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تعلم أن هذه العقوبات سيكون لها تكلفة على اقتصادات دول الاتحاد أيضا، وتابعت "لقد تحملنا عامين من الجائحة وتمنينا جميعا أن نتمكن من التركيز على تعافينا الاقتصادي والاجتماعي، ولكني أؤمن أن الشعوب الأوروبية تدرك تماما أنها يجب أن تقف أمام هذا الهجوم."

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأوروبا الاعتماد على الغاز الروسي، ولذلك فقد تم التواصل مع موردين اثنين عالميين للطاقة وتم تلقى الرد.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي استخدم للمرة الأولى الميزانية الأوروبية لشراء وتوصيل معدات عسكرية إلى دولة تتعرض لهجوم، حيث سيتم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الدفاع الأوكراني.

وأفادت بأن هذه الأزمة تغير أوروبا ولكن روسيا وصلت أيضا إلى مفترق طرق، وتابعت "أعمال الكرملين تضر بشدة المصالح بعيدة المدى لروسيا وشعبها."

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني - خلال آخر محادثة بينهما - أبدى رغبة شعبه في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومضت تقول "واليوم الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أقرب بالفعل من أي وقت مضى.. ومازال لدينا طريق طويل أمامنا.. يجب أن ننهى هذه الحرب ونتحدث عن الخطوات المقبلة."