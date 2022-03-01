"ميتا": فيسبوك وإنستجرام تخفضان ترتيب منشورات الإعلام الحكومي الروسي

وكالات

قال نيك كليج رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء إن شركته بدأت خفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات فيسبوك وحسابات إنستغرام على مستوى العالم، فضلا عن المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك الوسائل على فيسبوك.

وتواجه شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ضغوطا للرد على غزو روسيا يوم الخميس الماضي لأوكرانيا، والذي أدى إلى فرض حكومات في أنحاء العالم عقوبات اقتصادية على موسكو.

وقال كليج للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن خدمات الشركة تراجعت بشدة في روسيا منذ أن أعلنت السلطات هناك أنها ستقيد منصاتها. وأضاف أن المقاطع المصورة ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى تأثرت بشكل خاص.

وقال كليج إن ميتا كانت تجري "مناقشات مطولة" مع هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) بخصوص قانونها الجديد الذي يلزم بعض شركات الإنترنت الأجنبية بفتح مكاتب لها في روسيا. ووصف بعض أحكام القانون الجديد بأنها "غير متناسبة".

وتواجه ميتا، ومعها تويتر وجوجل المملوكة لألفابت، إجراءات عقابية محتملة في روسيا لعدم الامتثال بعد للقانون الجديد.

كانت ميتا قد أعلنت أمس أنها ستقيد الوصول إلى وسيلتي الإعلام الحكوميتين الروسيتين روسيا اليوم وسبوتنيك على منصاتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال كليج إن الشركة تلقت أيضا طلبات من حكومات خارج الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية. وأضاف أن لا علم لديه إن كانت الإدارة الأميركية قد تقدمت بمثل هذا الطلب.