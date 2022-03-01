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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إلحاق خسائر ضخمة بصفوف "العدو"

01:57 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إلحاق خسائر ضخمة بصفوف "العدو"

القوات المسلحة الأوكرانية

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موسكو- (د ب أ):

أعلنت كل من القوات الأوكرانية والروسية عن إلحاق خسائر ضخمة بقوات كل طرف منهما.

وأعلن الجيش الأوكراني في كييف مقتل أكثر من 5000 جندي روسي وتدمير 191 دبابة منذ بدء الحرب. كما أفادت مصادر أوكرانية بتدمير 29 مروحية روسية و 29 طائرة حربية روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التقدم 16 كيلومترا إضافية داخل إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا. وأضافت أنه تم تدمير أكثر من 1000 معدة في البنية التحتية العسكرية من بينها ما يربو على 300 دبابة، منذ بدء "العملية الخاصة".

ولم يتسن التحقق من الأعداد التي أعلنها الجانبان بصورة مستلقة. وبينها أقرت روسيا بوقوع قتلى ضمن صفوفها خلال القتال في أوكرانيا، إلا أنها لم تعلن عن حصيلة للقتلى.

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