حماس: وفاة أحد قادة الحركة إثر إصابته بكورونا

غزة- (بي بي سي):

نعت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء القيادي ونائب رئيس حكومتها السابقة زياد الظاظا، الذي توفي فجر اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

شغل الظاظا، البالغ من العمر 66 عاما، عدة مناصب في حكومة حماس العاشرة التي كانت برئاسة إسماعيل هنية في عام 2006، من بينها وزير النقل والمواصلات ووزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة حماس الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.