المستشار العلمي بالبيت الأبيض يعتذر عن سوء معاملته لمرؤوسيه

واشنطن - (د ب أ)

توصل تحقيق بالبيت الأبيض أن المستشار العلمي للرئيس جو بايدن تنمر على مرؤوسيه وخلق جوا عدائيا في العمل للعاملين في فريقه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وجاء في نتائج التحقيق أن تلك الأفعال إنما تناقض وعد بايدن بعدم التهاون بتاتا إزاء مثل هذه التصرفات.

وتبين أن إريك لاندر، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، وهو منصب بدرجة وزير، قد دأب على التعامل مع المرؤوسين بعدم احترام وأنه صدرت أوامر له "بمباشرة عدد من الاجراءات لتصحيح سلوكه" حسبما قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان دون أن يوضح ما هي تلك الاجراءات.

وأرسل لاندر خطابا إلى العاملين يعتذر فيه عن تصرفه مع الوعد بـ "كبح جماح" سلوكه وضمان أن "كل موظف يعرف كيف يقوم بالابلاغ عن سلوك يضر به".

وأضاف لاندر قائلا " لقد تكلمت مع زملائي في المكتب بطريقة تتسم بعدم الاحترام أو الحط من شأنهم. هذا لا يعد فقط خطأ، ولكن أيضا لا يتسق مع سياستنا بتوفير الاحترام والآمان في مكان العمل". وجاء في خطابه "من غير المقبول مطلقا بالنسبة لي التكلم بهذه الطريقة".