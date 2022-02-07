ألمانيا تعتزم إرسال 350 جنديًا إضافيًا إلى ليتوانيا

برلين - (د ب أ)

تعتزم جمهورية ألمانيا الاتحادية إرسال 350 جنديًا إضافيًا من جنودها إلى ليتوانيا للانضمام إلى وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك وذلك في ظل التوترات الحالية مع روسيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتنه لامبرشت في مدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أمام صحفيين:" بذلك نعزز إسهامنا على الجناح الشرقي، يمكنكم الاعتماد علينا" مشيرة إلى أنه تم بالتزامن مع ذلك إبلاغ البرلمان بهذه الخطوة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تقود منذ خمسة أعوام مهمة لوحدة متعددة الجنسيات من حلف ناتو في ليتوانيا الواقعة على بحر البلطيق وتشارك ألمانيا بنحو نصف قوام هذه الوحدة التي تضم 1200 فرد.

وبحسب ما أوضحته لامبرشت، فإن من المنتظر أن يكون من 250 جنديا من الجنود الإضافيين المزمع إرسالهم من القوات البرية، فيما سيكون المئة جندي الآخرين من وحدات أخرى من الجيش.

وتشهد علاقات روسيا مع حلف الناتو والولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام موسكو بحشد قواتها على الحدود لغزو أوكرانيا. غير أن روسيا نفت ذلك بشدة،وقالت أن التعزيز العسكري يأتي ردا زيادة نفوذ الناتو في أوكرانيا مما يشكل تهديدا لأمنها.