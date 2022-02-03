"الصحة العالمية": متحور فرعي لأوميكرون ينتشر في أنحاء أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد متحور فرعي من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، المعروف باسم "بي أيه.2" في أنحاء أفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكسي جوميدي مويليتسي عالمة الفيروسات بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس في مؤتمر عبر الهاتف قولها إنه حتى الآن تم العثور على السلالة في السنغال بغرب أفريقيا، وكينيا في الشرق ومالاوي وبوتسوانا وجنوب أفريقيا في جنوب القارة.

وقالت: "نحن قلقون بعض الشىء من أن يكون فات علينا رصد بعضا من (متحور بي أيه.2) هذا في بعض العينات التي قمنا بفحصها من قبل".

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه.2" قلقا لدى العلماء حيث تظهر دراسات أنه يبدو أنه أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.