"الصحة العالمية": متحور فرعي لأوميكرون ينتشر في أنحاء أفريقيا

11:41 م الخميس 03 فبراير 2022
"الصحة العالمية": متحور فرعي لأوميكرون ينتشر في أنحاء أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

جوهانسبرج - (د ب أ):
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد متحور فرعي من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، المعروف باسم "بي أيه.2" في أنحاء أفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكسي جوميدي مويليتسي عالمة الفيروسات بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس في مؤتمر عبر الهاتف قولها إنه حتى الآن تم العثور على السلالة في السنغال بغرب أفريقيا، وكينيا في الشرق ومالاوي وبوتسوانا وجنوب أفريقيا في جنوب القارة.

وقالت: "نحن قلقون بعض الشىء من أن يكون فات علينا رصد بعضا من (متحور بي أيه.2) هذا في بعض العينات التي قمنا بفحصها من قبل".

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه.2" قلقا لدى العلماء حيث تظهر دراسات أنه يبدو أنه أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون أفريقيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل بيد أبو جبل.. مصر تتجاوز الكاميرون وتبلغ نهائي أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا