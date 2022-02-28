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روسيا تؤكد انفتاحها على التفاوض مع ممثلي أوكرانيا

06:47 م الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا تؤكد انفتاحها على التفاوض مع ممثلي أوكرانيا

الكرملين

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وكالات:

أعلن الكرملين، أن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا ويعوّل على أن تؤدي إلى النتائج المرجوة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أنه "لا حاجة الآن لتغيير درجة التحذير النووي"، في أعقاب إعلان روسيا رفع استعدادية قوة الردع النووية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز أمس برفع درجة استعداد قوة الردع النووي.

وأكد مندوب روسيا في الأمم المتحدة، نيبينزيا، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو "خط أحمر" على الصعيد الاستراتيجي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة.

وقال إن "روسيا تدافع عن نفسها من نظام سعى للحصول على الأسلحة النووية".

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عقوبات جديدة على الكرملين (الرئاسة الروسية) والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد - إن العقوبات الجديدة تشمل إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، بما في ذلك الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى حظر تواجد وسائل الإعلام الروسية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق ببيلاروسيا، قالت فون دير لاين، إن المفوضية قررت "ضرب نظام لوكاشينكو بمجموعة جديدة من العقوبات"، موضحة أنها تتضمن مجموعة تدابير تقييدية تجاه أهم القطاعات الاقتصادية لبيلاروسيا، والتي من بينها وقف صادرات منتجات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتبغ إلى جانب فرض عقوبات على عدد من المواطنين البيلاروسيين الذين ساهموا في المجهود الحربي الروسية.

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