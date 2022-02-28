الكويت تدعو لبلورة موقف عربي موحد إزاء الأزمة الأوكرانية

الكويت - (د ب أ)

دعت دولة الكويت اليوم الإثنين إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء الأزمة الأوكرانية ،بما يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبما يدعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتسوية الأزمة بالطرق السلمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية بالقاهرة ،إن الاجتماع "يعكس الاهتمام والقلق البالغين للدول الأعضاء بخطورة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والعربي".

وأضاف القحطاني أن "دولة الكويت أكدت منذ اندلاع الأزمة موقفها المبدئي والثابت وتمسكها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في حل النزاعات بين الدول".

وتابع القحطاني قائلا إن الكويت أكدت ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا ودعمها الكامل لكل الجهود الدولية الساعية الى احتواء هذه الأزمة والعودة إلى الحوار لإيجاد حل سلمي.

ودعا مساعد وزير الخارجية الكويتي إلى حل يرتكز على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية والتي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202 إضافة إلى أهمية ضمان تأمين سلامة المدنيين.

وقال القحطاني: "إننا مدعوون اليوم إلى أن نعكس للعالم موقفا موحدا يعكس احترامنا للمواثيق والقوانين الدولية ويؤكد رفضنا التام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية ويجسد احترامنا لسيادة الدول واستقلالها لتتسق في ذلك مع مواقفنا ومبادئنا الثابتة من مختلف القضايا والنزاعات في مختلف مناطق العالم".

كانت مصر وجهت أمس الأحد دعوة إلى الجامعة لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تبعات الحرب في أوكرانيا.