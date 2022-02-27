روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تستخدم المدنيين كدروع

وكالات:

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن.

وقال المندوب إن "الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن".

ولفت المندوب الى أنه "يتم ضخ الملايين من الأخبار المزيفة والمضللة بشأن العملية الروسية في أوكرانيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وشدد نيبينزيا، على أنّ "روسيا تدين قيام القوميين الأوكرانيين بوضع أسلحة في مناطق سكنية لاستخدام المدنيين كدروع".