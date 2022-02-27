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واشنطن تدين إعلان موسكو وضع قواتها النووية في حالة تأهب

10:07 م الأحد 27 فبراير 2022
واشنطن تدين إعلان موسكو وضع قواتها النووية في حالة تأهب

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - (بي بي سي)

أدانت واشنطن بأشد العبارات، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

ويقول مسؤولو البنتاجون إنها خطوة غير ضرورية وتصعيد خطير يزيد من مخاطر سوء التقدير خلال تلك الأزمة مع أوكرانيا.

لكن الولايات المتحدة لاتزال تقيم كيف سيتم تنفيذ أمر بوتين، ورفض مسؤولو البنتاجون القول ما إذا كان موقف الترسانة النووية الأمريكية، الأكبر في العالم ، قد تغير ردًا على الإعلان الروسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن هذه الخطوة تعد عادية من جانب الرئيس بوتين المعتاد على "صنع تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الجهود في الأمم المتحدة ستكثف "لمحاسبة بوتين على استمراره في تصعيد الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق".

وستحضر جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم.

هذا المحتوى من

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