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الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان بعقد اجتماع لمجلس الأمن غدًا

11:45 م السبت 26 فبراير 2022
الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان بعقد اجتماع لمجلس الأمن غدًا

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، غدًا الأحد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الولايات المتحدة، إن الاجتماع يهدف لتبني قرار يطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة" يوم الاثنين المقبل، تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ونادرًا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظام الأمم المتحدة، علما أنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وفشل صدور قرار لمجلس الأمن، أمس الجمعة، بعدما استخدمت روسيا الفيتو ضده كعضو دائم.

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