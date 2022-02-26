موسكو: أوكرانيا ترفض محادثات سلام

موسكو(د ب أ):

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت أن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "منذ رفض الجانب الأوكراني التفاوض من حيث المبدأ، استأنفت القوات الروسية الرئيسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة التشغيلية".

ولم يؤكد الجانب الأوكراني ذلك حتى الآن.