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موسكو: أوكرانيا ترفض محادثات سلام

04:12 م السبت 26 فبراير 2022
موسكو: أوكرانيا ترفض محادثات سلام

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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موسكو(د ب أ):

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت أن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "منذ رفض الجانب الأوكراني التفاوض من حيث المبدأ، استأنفت القوات الروسية الرئيسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة التشغيلية".

ولم يؤكد الجانب الأوكراني ذلك حتى الآن.

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