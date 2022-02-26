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الصين: الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها

04:30 ص السبت 26 فبراير 2022
الصين: الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك- (د ب أ):

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن بكين "قلقة للغاية" بشأن أحدث التطورات في أوكرانيا.

وقال جون يوم الجمعة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي "لقد وصل (الصراع) الأن إلى مرحلة لا نرغب في رؤيتها".

وتابع السفير الصيني "نؤمن أنه يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وأنه يجب دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك".

وفي تصويت لمجلس الأمن الدولي على قرار ينتقد هجوم روسيا على أوكرانيا، امتنعت الصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض إلى جانب روسيا.

وأعتبر دبلوماسيون غربيون أن هذا يمثل نجاحا في محاولاتهم لعزل روسيا دبلوماسيا وزرع خلاف بين موسكو وبكين.

الصين أوكرانيا مجلس الأمن الدولي روسيا الحرب

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