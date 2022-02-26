رئيس أوكرانيا يلغي متابعات زعماء العالم على "تويتر" (صورة)
وكالات:
يظهر الحساب الرسمي للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلا متابعات على موقع "تويتر".
وذكرت تقارير أوكرانية محلية أن الرئيس الأوكراني ألغى متابعات زعماء العالم في إشارة إلى وقوفه في الحرب بمفرده أمام روسيا.
وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، الموافقة على الاقتراح الروسي بشأن المفاوضات، لافتًا إلى أنه "كلما بدأت المفاوضات مبكرا زادت فرص استئناف الحياة الطبيعية".
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